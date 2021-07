Wekdienst 10/7: CDA-rapport over de verkiezingen • Start vakantie Noord-Nederland

Eerst het weer: perioden met zon en bewolking wisselen elkaar vandaag af. In de loop van de dag neemt de bewolking toe, met in de middag vanuit het zuiden wat buien. Er is ook kans op onweer. In het noorden blijft het droog. Het wordt 20 tot 22 graden.

Goedemorgen! Het CDA komt met het rapport over de verkiezingen en het is voor Noord-Nederland de start van de vakantie.

Wat heb je gemist?

Gisteravond heeft het demissionaire kabinet aangescherpte coronamaatregelen aangekondigd, die sinds vanochtend 06.00 uur van kracht zijn. Maar het Outbreak Management Team (OMT) had geadviseerd om de strengere regels gisteravond al te laten ingaan. Dat zou hebben betekend dat nachtclubs al meteen hun deuren hadden moeten sluiten.

Volgens het OMT is de forse toename van het aantal coronabesmettingen vooral te wijten aan feesten in discotheken. Om "wat betref de horeca een stap terug te gaan" zouden cafés en restaurants bovendien beter om 22.00 uur kunnen sluiten, schrijven de deskundigen in een spoedadvies. Het kabinet nam dat advies niet over en daarom waren de nachtclubs vannacht nog open en kun je vanaf vandaag tot middernacht terecht in horecagelegenheden.

Anders nieuws uit de nacht:

'Taghi wilde miljoenen betalen voor gewelddadige ontsnapping': Ridouan Taghi, een van de hoofdverdachten in het Marengo-proces, zit twee jaar vast. Nog voor zijn arrestatie zou hij plannen hebben gemaakt en geld hebben betaald om zich uit de gevangenis te laten bevrijden. Volgens De Telegraaf heeft Taghi ook opdracht gegeven om te onderzoeken of er een Nederlandse diplomaat in Afrika kon worden ontvoerd, als 'wisselgeld' voor zijn vrijlating.

Eigen risico blijft volgend jaar definitief op 385 euro: Vorige maand nam een ruime meerderheid van de Tweede Kamer daarover al een motie aan van de SP. Volgens demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg kost het bevriezen van het eigen risico 148 miljoen euro. Het volgende kabinet moet beslissen wat er in 2023 mee moet gebeuren, vindt ze.

VVD, CDA, D66, GL en PvdA gaan Noord-Brabant besturen: Deze coalitie lag in de lijn der verwachtingen. De gesprekken startten nadat in mei het provinciebestuur van Brabant was gevallen. VVD, CDA en Lokaal Brabant wilden toen niet meer door met coalitiegenoot Forum voor Democratie.

Fietser overreden door tractor en overleden in Echt (Limburg): Het ongeluk gebeurde op een onverharde weg. De bestuurder van de trekker alarmeerde de hulpdiensten zodra hij merkte dat hij over het slachtoffer heen was gereden, maar dat mocht niet meer baten.

En dan nog even dit:

Veel festivalorganisatoren zijn op z'n zachtst gezegd not amused met de aangescherpte coronamaatregelen. Sommige festivals, die dit weekend waren gepland, kunnen nu op het allerlaatste moment niet meer doorgaan, zoals deze.

Festivalorganisator ID&T spant een kort geding aan tegen de overheid vanwege de strengere regels.

Operationeel directeur Rosanne Janmaat legde op NPO Radio 1 uit waarom: