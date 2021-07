Haïti vraagt VN en VS om hulp na moord op president

Haïti heeft de Verenigde Staten en de Verenigde Naties gevraagd om hulp bij de bescherming van belangrijke plekken, zoals vliegvelden, havens en de energie-infrastructuur. De Haïtiaanse regering vreest na de moord op president Moïse dat ook belangrijke infrastructuur een doelwit kan zijn.

Moïse werd woensdag in zijn huis doodgeschoten. Volgens de politie gebeurde dat door een 'commando-unit' bestaande uit 26 Colombianen en twee Amerikanen met een Haïtiaanse achtergrond. Zeventien Colombianen zijn veteranen.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie laat aan persbureau Reuters weten dat het verzoek is binnengekomen. Zowel de VS als Colombia hebben inmiddels hulp toegezegd voor het onderzoek naar de dood van de president. Maar de Verenigde Staten zeggen dat ze op dit moment geen plannen hebben om Haïti ook militair te ondersteunen.

Toedracht onduidelijk

Over de toedracht van de moord op Moïse is nog niets bekend. Sinds zijn aantreden in 2017 zijn Haïtianen meerdere keren massaal de straat op gegaan om te protesteren tegen zijn macht en beleid. Volgens Moïse zelf zaten andere politici en corrupte oligarchen achter de onrust, die vonden dat zijn beleid inging tegen hun belangen.

Vanwege de moord zijn inmiddels zeventien mannen opgepakt, drie anderen zijn gedood en acht verdachten worden nog gezocht. Volgens een rechter, die de zaak onderzoekt, was het lichaam van de president "doorzeefd" met kogels.

Na de moord is nog altijd onduidelijk wie welke macht in het land heeft. Interim-premier Claude Joseph lijkt op dit moment de macht van Moïse te hebben overgenomen. De Haïtiaanse senaat heeft echter zijn voorzitter Joseph Lambert voorgedragen om de taken van Moïse waar te nemen. En ook Ariel Henry claimt de macht: hij werd een dag voor de moord nog door Moïse was gekozen als premier, maar was nog niet beëdigd.