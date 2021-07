Eigen risico blijft volgend jaar definitief op 385 euro

Het eigen risico in de zorg blijft volgend jaar definitief staan op 385 euro. Dat meldt demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg aan de Tweede Kamer. Vorige maand nam een zeer ruime meerderheid van de Tweede Kamer een motie van de SP daartoe al aan.

Het demissionaire kabinet neemt die aangenomen motie nu over. Het niet verhogen van het eigen risico kost 148 miljoen euro, schrijft Van Ark.

Volgens de demissionair minister is het aan het volgend kabinet om te besluiten wat er in 2023 en later moet gebeuren met het eigen risico. De wet schrijft voor dat het bedrag nu jaarlijks stijgt met de stijging van de zorgkosten.

Uit de verkiezingsprogramma's blijkt dat veel partijen het eigen risico willen aanpassen. De VVD, CDA en ChristenUnie pleiten ervoor om het te bevriezen, D66 wil een hervorming en de PvdA, SP, PVV, Partij voor de Dieren en Denk willen helemaal van het eigen risico af. Of een van die punten het ook echt gaat halen, is onderwerp van de formatiegesprekken.