'Taghi wilde miljoenen betalen voor gewelddadige ontsnapping'

Politie en justitie vrezen een zeer gewelddadige bevrijdingspoging om Ridouan Taghi uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught te halen. Nog voor zijn arrestatie in Dubai in 2019 zou Taghi al plannen hebben gemaakt en geld hebben betaald om zich uit de gevangenis te laten bevrijden.

Dat blijkt uit informatie uit een uitspraak van de beroepscommissie van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) van dit voorjaar, waar De Telegraaf voor het eerst over heeft bericht. De advocaten van Taghi gingen in beroep tegen het besluit om de gevangenschap van Taghi in de inrichting in Vught nogmaals te verlengen.

Een neef van Taghi zou op zoek zijn naar mensen om de uitbraak uit te voeren, zo blijkt uit informatie van het Team Criminele Inlichtingen. "Er zou worden gezocht naar een bemiddelaar die hiervoor enkele tientallen miljoenen euro's zal krijgen", zo staat in de uitspraak. Ook zou er een commandogroep, mogelijk uit de Balkan, klaarstaan die beschikking heeft over zware wapens.

Ontvoering Nederlandse diplomaat

Volgens De Telegraaf zou Taghi ook de opdracht hebben gegeven om te onderzoeken of er een Nederlandse diplomaat in Afrika kon worden ontvoerd om te dienen als wisselgeld voor zijn vrijlating. Dit plan wordt door de opsporingsdiensten als reëel gezien en zeer serieus genomen.

Zijn advocaat Inez Weski zegt in een reactie aan de krant dat de informatie waarop het RSJ zich baseert "waarschijnlijk verouderde geruchten zijn. Tot op heden is er niets van een vluchtpoging gebleken."

Maatschappelijk risico

In de uitspraak van de RSJ is ook een dreigingsrapport opgemaakt. Op basis van informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) werd toen duidelijk dat er mogelijk een zeer gewelddadige vluchtpoging zou worden ondernomen.

De beroepscommissie heeft mede daarom het beroep van de advocaten afgewezen. Taghi, zo staat in de uitspraak, vormt "bij ontvluchting een onaanvaardbaar maatschappelijk risico".