Lukkien heeft ambitie met Emmen: 'Geflirt met Padt was geen Groningen pesten'

Emmen durft nu ook te scouten bij FC Groningen: 'Gaat niet alleen om geld' - NOS

In het eerste seizoen na de onverwachte promotie was FC Emmen de knuffelclub van de eredivisie. Elke zege op De Oude Meerdijk werd bejubeld alsof het de laatste was op het hoogste niveau. Maar Emmen haalde het. In het tweede jaar begon Emmen op een normale eredivisieclub te lijken. De bescheiden Drentse club nam de gok met twintig nieuwe spelers en dat pakte goed uit. En nu, aan de vooravond van het derde jaar op het hoogste niveau, opent Emmen de aanval op de noordelijke concurrentie. "We moeten niets", relativeert succescoach Dick Lukkien. "Maar we hebben ambitie en willen doorgroeien. Dat we onszelf willen verbeteren is klip en klaar." Ooit gold Emmen als satellietclub van FC Groningen, tegenwoordig flirt het openlijk met de aanvoerder van de FC. "Het werd even heel hectisch hier in het noorden. Hoe haalde Emmen het in het hoofd om met Sergio Padt te praten?", doelt Lukkien op de commotie in traditionele en sociale media. "Nou, we hebben geïnformeerd naar zijn status, maar hij heeft de keuze gemaakt om bij Groningen te blijven." 'Geen sprake van Groningen pesten' Lukkien, die jarenlang als assistent werkte bij FC Groningen, staat er zakelijk in. "Van Groningen pesten was absoluut geen sprake. We - ik in ieder geval - hebben het beste voor met Groningen, een prachtige club. Maar wij willen ook vooruit."

Lukkien wil vooruit met Emmen: 'Van Groningen pesten is geen sprake' - NOS

Voor Padt, niet lang geleden nog lid van de selectie van Oranje, zou minimaal een miljoen op tafel worden gelegd aan transfersom. Na de promotie investeerde Emmen 50.000 euro in de spelersgroep, vorige zomer werd 500.000 euro aan transfersommen betaald voor twintig spelers. Inmiddels is een miljoen voor een speler niet per se onmogelijk. "Ik ben niet de financiële man van Emmen", lacht Lukkien de suggestie weg. "Tuurlijk, geld is belangrijk. Maar het gaat spelers niet alleen om het geld, maar ook om het perspectief dat je kunt bieden. En ze zien dat het bij Emmen wel lekker voetballen is."

Het geheim van Emmen: scouting? Op de achtergrond was oud-speler en meesterscout Grads Fühler al betrokken bij transfers van van de Peruaanse internationals Sergio Peña en Miguel Araujo. Ook de komst van Kerim Frei, Marko Kolar en Nikolai Laursen was deels aan hem te danken. Sinds deze zomer is Fühler permanent verbonden aan de Drentse club. Lukkien noemt zijn scouting niet voor niets als de grootste aanwinst dit seizoen. Lukkien: "Met Grads en Jordy Fühler en Jan Korte hebben we de scouting nu nog beter voor elkaar."

Als voorbeeld noemt hij Simon Tibbling. De behendige Zweed maakte twee seizoenen lang een prima indruk op het middenveld van Groningen, maar koos na mindere ervaringen bij Brondby en zijn oude club Djurgarden voor Emmen. "Simon had bij veel clubs veel meer kunnen verdienen, maar hij koos voor Emmen om zijn carrière een impuls te geven." Hetzelfde zou je kunnen zeggen van Caner Cavlan, die Emmen vorig zomer 750.000 euro opleverde en nu voor iets meer dan de helft terugkeert van Austria Wien. Qua aanwinsten staat de teller inmiddels alweer op vijf. "Maar we zijn er ook dertien kwijt hè", relativeert Lukkien. "Sekou Sidibé (Jong PSV) stond al lang op ons lijstje. Behadil Sabani speelde in het tweede van Borussia Mönchengladbach en trainde al een tijdje mee. Alleen Bernadou was niet een jongen die we veel hebben zien spelen. Hij kwam opeens op de markt en wij denken dat hij een goede speler kan worden."

Bernadou ligt niet meer wakker van PSG Dat Lucas Bernadou, een 19-jarige Franse middenvelder afkomstig van Paris Saint-Germain, ooit in Emmen terecht zou komen was niet erg waarschijnlijk. "Het is een mooi stadje", glimlacht hij wat ongemakkelijk. "Er is een fijn plein met restaurants. En ik heb natuurlijk al veel gehoord over de dierentuin."

Lucas Bernadou met Emmen op het trainingsveld in het Twentse Delden - NOS