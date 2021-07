Deze festivals gaan op de valreep niet door: 'Ben er echt schijtziek van'

De podiums waren al opgebouwd, de muntjes geteld en de biervaten stonden koud. Maar de festivals die dit weekend stonden gepland, kunnen op het allerlaatste moment tóch niet doorgaan.

Het demissionaire kabinet maakte vanavond bekend dat evenementen alleen op anderhalve meter afstand en met een vaste zitplek mogen doorgaan. En dat is voor veel festivals niet te doen. Een grote domper voor organisatoren en bezoekers dus, vooral omdat het startschot voor de festivalzomer slechts een week geleden werd gegeven.

"Ik kan niet beschrijven hoe lastig vandaag is", zegt een woordvoerder van het 7th Sunday Festival in Erp, waar dit weekend 20.000 bezoekers op zouden afkomen. "Als één dag voor het festival wordt besloten, 'jongens, jullie moeten cancelen', dan is dat echt verschrikkelijk." Een zittend festival op anderhalve meter afstand is volgens de organisatie niet te doen. "Dat is niet te handhaven en het terrein is niet zo ingericht."