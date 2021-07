Beachvolleyballers Boermans en De Groot stunten en bereiken laatste vier Gstaad

Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot hebben zich bij het viersterrentoernooi in Gstaad geplaatst voor de halve finales. Het Nederlandse duo won eerder op de dag van de Duitse vicewereldkampioenen Julius Thole en Clemens Wickler en versloeg even later het eveneens Duitse koppel Nils Ehlers/Lars Flüggen.

Het is de eerste keer dat het duo Boermans/De Groot de halve finales bereikt op een viersterrentoernooi op de World Tour.

De eerste set ging nipt naar Thole en Wickler met 19-21, maar daarna hadden Boermans en De Groot het beste van het spel. Ze pakten de tweede set met 21-13 en de beslissende derde set ging met 15-8 naar de Nederlanders.

Sterk in kwartfinales

In de kwartfinales waren Ehlers en Flüggen de tegenstander. Een koppel dat in de groepsfase eerder deze week al met 2-1 werd verslagen. Na een kleine achterstand in de eerste set sloegen de Nederlanders op het juiste moment een gaatje en werd de set binnengesleept met 21-19.

In de tweede set namen ze direct een voorsprong van vier punten om uiteindelijk de set met 21-16 naar zich toe te trekken.

Zaterdagmiddag zijn de Russen Nikita Lijamin en Taras Myskiv (29) de volgende tegenstanders van Boermans en De Groot, die zich niet wisten te plaatsen voor de Olympische Spelen.

Voor Sanne Keizer en Madelein Meppelink was de achtste finale het eindstation. Zij verloren in drie sets van het Braziliaanse duo Ana Patricia Silva Ramos/Rebecca Cavalcanti Barbosa Silva: 21-18, 19-21, 5-15.