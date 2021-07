Hassan wordt in Monaco afgetroefd door ijzersterke Kipyegon

Sifan Hassan is er bij de Diamond League-wedstrijden in Monaco niet in geslaagd om de 1.500 meter te winnen. Ze eindigde op de 1.500 meter als tweede achter olympisch kampioene Faith Kipyegon.

Nadat haas Chanelle Price haar werk had gedaan, leek Hassan een aanval te gaan doen op het zes jaar oude wereldrecord (3.50,07) van Genzebe Dibaba. Kipyegon liep echter zuinig in haar slipstream, zette in de laatste bocht aan en liep weg bij de verkrampende Hassan.