Frans kunstschaatsen schrikt op: aanranding, intimidatie en mishandeling

Het Franse ministerie spreekt van een "ongeëvenaard schandaal". Onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan twintig Franse kunstschaatscoaches zich schuldig hebben gemaakt aan aanranding, intimidatie of mishandeling.

De zaak werd in februari aan het rollen gebracht toen voormalig Frans kampioene Sarah Abitbol in haar boek uit de doeken deed dat ze tussen 1990 en 1992 werd verkracht door haar coach Gilles Beyer. Ze was toen een tiener.

Alle ogen op Gailhaguet

Het hoofd van de Franse schaatsfederatie, Didier Gailhaguet, stapte na de onthulling van Abitbol op. Hij ontkende dat hij haar coach de hand boven het hoofd had gehouden.

Gailhaguets functie bij het Franse Olympisch Comité staat nu ook onder druk, maar vooralsnog wil hij van geen wijken weten. "De mensen die om mijn vertrek roepen, zou ik om iets meer fatsoen willen vragen."