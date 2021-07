AZ heeft spits Vangelis Pavlidis aangetrokken. De Griekse spits komt over van Willem II. Hij tekende een contract tot medio 2025.

In dienst van Willem II kwam Pavlidis in 82 wedstrijden tot 33 goals en veertien assists. Afgelopen seizoen was de veertienvoudig Grieks international clubtopscorer met veertien treffers.

