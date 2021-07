Biden tegen Poetin: 'Kom in actie tegen ransomeware-aanvallen'

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin gezegd dat Moskou actie moet ondernemen tegen Russische cybercriminelen.

De oproep van Biden komt na meerdere cyberaanvallen op Amerikaanse bedrijven en kritieke infrastructuur, zoals elektriciteit, toegang tot internet, drinkwater en betalingsverkeer. Afgelopen weekend brak in de VS paniek uit toen cybercriminelen, gelinkt aan de in Rusland gevestigde hackersgroep REvil, 1500 bedrijven hackten. De groep eiste 70 miljoen dollar aan cryptomunten voor het vrijgeven van de bestanden.

Geen benzine en vlees

Ook in mei was het raak. Toen werd het Amerikaanse oliepijpleidingbedrijf Colonial Pipeline gehackt. Systemen vielen daardoor uit en in verschillende Amerikaanse staten kwam de helft van de pompstations zonder brandstof te zitten. Het bedrijf betaalde 4,4 miljoen dollar losgeld aan de hackers.

In diezelfde maand werd het Braziliaanse bedrijf JSB, de grootste vleesverwerker ter wereld, stilgelegd door een hackaanval. Het bedrijf betaalde de hackers 11 miljoen dollar om de systemen van slachterijen in de VS en Australië weer te laten werken. Het Witte Huis maakte toen bekend dat een groep Russische criminelen mogelijk achter de hack zat.

Genève

De twee leiders spraken elkaar een maand geleden in Genève. Toen begon Biden ook over de mogelijk Russische cyberaanvallen op Amerikaanse bedrijven en infrastructuur. Hij vroeg om de medewerking van Rusland bij het bestrijden ervan.

Poetin zei toen dat de berichten over Russische betrokkenheid niet kloppen en ontkende enige kennis te hebben van de aanvallen. Onbekend is hoe hij op de nieuwe oproep van Biden heeft gereageerd. Volgens de Amerikaanse president was het "een goed gesprek".