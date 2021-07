Kabinet trapt op rem om 'ongekende' besmettingscijfers, maar wuift kritiek weg

De Jonge en Rutte voor hun persconferentie vanavond - ANP

De huidige toename van de besmettingscijfers overtreffen volgens het demissionair kabinet de stoutste verwachtingen en daarom komen er nieuwe maatregelen. "Vergeleken met vorige week is er een verzevenvoudiging in het aantal besmettingen", zei demissionair premier Rutte op de coronapersconferentie. Hij noemt het gerichte maatregelen, die de opkomst van de besmettelijkere deltavariant tegen moeten gaan. Je vindt alle maatregelen hier op een rij. Zo moet de horeca vanaf morgen weer sluiten om middernacht; discotheken gaan helemaal dicht. Voor alle cafés, evenementen, theatervoorstellingen en sportwedstrijden geldt dat iedereen een eigen zitplek moet hebben op anderhalve meter afstand. Op deze manier wil het kabinet de forse toename van de hoeveelheid besmettingen, met name bij feestjes of in de horeca, inperken. Het doel blijft de druk op de zorg beheersen, het virus beteugelen en de kwetsbaren beschermen. Met daarbij de schade voor de maatschappij en de samenleving zo beperkt mogelijk houden, zei Rutte:

Rutte over nieuwe regels: 'Niet leuk, wel noodzakelijk' - NOS

"Dit is echt ongekend", zegt demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge over de snelle verspreiding van het virus. "Het treft nu vooral jongeren, maar als we dit tempo laten oplopen gaan onvermijdelijk ook mensen van andere generaties besmet raken." Ondanks de relatief hoge vaccinatiegraad zijn er volgens De Jonge "drie miljoen volwassen waar het virus huis kan houden". Vooral in de steden zijn er volgens hem wijken waar de vaccinatiegraad laag is en waar de kans op ernstige ziekte door covid-19 hoog is. Groningen "heeft gewonnen" als het gaat om de grootste stijging van het aantal besmettingen, zei De Jonge:

De Jonge: 'aanleiding is gierende stijging, Amsterdam 700 procent en Groningen wint met 900 procent' - NOS

"De kans op long covid en het risico op ziekenhuisopnames is ook bij jonge mensen aanzienlijk", zegt Rutte over de deltavariant. Daarom is het volgens hem zo belangrijk om goed zicht te houden op het virus en er maatregelen tegen te nemen. Het aantal vastgestelde besmettingen is in een week tijd met 385 procent gestegen. Ook blijkt uit de meest recente gegevens dat de deltavariant snel oprukt en dat het aandeel positieve testen snel stijgt:

Besmettingen gebeurden afgelopen week vooral in de horeca (18 procent), bij bezoek aan vrienden of familie (16,6 procent), feestjes (12,7 procent) en via een vakantiereis (10,1 procent), bleek eerder uit weekcijfers van het RIVM. Kritiek op snelle versoepelingen weggewuifd De twee bewindslieden reageren in de persconferentie ook op de deze week veelgehoorde kritiek dat het kabinet in juni te snel en te drastisch heeft versoepeld. Rutte en De Jonge blijven erbij dat met de kennis van toen, de adviezen van het OMT en RIVM en de toenmalige lage besmettingscijfers, de keuzes verantwoord waren. "Het waren logische besluiten in die situatie", zei De Jonge. "Maar wat je wel ziet is dat het aantal besmettingen veel sneller is opgelopen dan toen geschat werd met de modellen." Op de vraag of er geen fouten zijn gemaakt, zei hij dit nog zal moeten blijken uit evaluaties. Volgens politiek verslaggever Ron Fresen is er wel degelijk sprake geweest van een grote misrekening door het kabinet. "Achteraf is er toch te snel te veel toegestaan. Ook is men gaan werken met een niet goed doordacht systeem van QR-codes en toegangssystemen wat in de praktijk niet goed te handhaven en te controleren was." Met soms grote uitbraken in uitgaansgelegenheden tot gevolg.

Fresen: 'Grote misrekening door kabinet' - NOS