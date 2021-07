Resultaten coronatest olympische turners allemaal negatief

Alle olympische turners, die vandaag op corona getest zijn, bleken negatief. Als gevolg van een positieve coronatest binnen de turnploeg gisteren werd er vandaag opnieuw uitvoerig getest.

Uit voorzorg zullen de turners en staf van het vrouwenteam de komende dagen individueel trainen in Heerenveen en worden zij gedurende die periode ook getest. Indien de resultaten negatief blijven kunnen de vrouwen vanaf woensdag naar Tokyo reizen.

De mannenploeg en begeleiding reist zondag vanaf Schiphol naar Tokyo. Bij de mannen was er geen sprake van een 'close contact'.

Wederom een hobbel

Technisch directeur Mark Meijer van de turnbond (KNGU): "Dit lijkt wederom een hobbel waar we met elkaar overheen moeten. Ik sta voor de kracht en de professionaliteit in deze ploeg om ook hiermee op de juiste manier om te gaan. In de komende dagen gaan we het reisschema en trainingsplan opnieuw bekijken. Voorkeur blijft om samen in Heerenveen te trainen, maar logistiek moet dit wel kunnen".