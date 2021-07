Na evenaring record van Merckx weet Cavendish het ook niet meer: 'Ik ben zo kapot...'

"Ik ben zo kapot, man...", mompelde Cavendish, struikelend over zijn eigen woorden. "Ik ben zo diep gegaan en de jongens waren geweldig. Het is ongelooflijk."

In de dertiende etappe van zijn dertiende Tour de France boekte Cavendish zijn 34ste ritzege en evenaarde daarmee het 46 jaar oude record van de grote Eddy Merckx. Maar in het interview met de Tourorganisatie direct na afloop leek het besef ver weg.

"We've made history!" Die geschreeuwde boodschap was ondanks het tumult aan de streep in Carcassone voor iedereen hoorbaar. En daarmee liet Mark Cavendish niets aan de verbeelding over.

Na een frisse handdoek over zijn gezicht herpakte de beste sprinter van zijn generatie zich enigszins en begon zijn sprint te beschrijven. Minutieus, meter voor meter, als in een roes. "Op een kilometer of vijf dacht ik dat ik een lekke band had, maar het was het wegdek. En ik heb ook een probleem: de jury kwam naar me toe om te zeggen dat ik Bouhanni een kopstoot had gegeven op de rotonde, maar dat was niet zo. Ik heb gewoon zulke smalle schouders; als ik leun, ziet het eruit als een kopstoot..."

"Maar Mark", onderbrak de interviewer hem, "besef je wel dat je het record van Merckx geëvenaard hebt?"

"Nee, dat besef ik niet", was het antwoord. "Dit is gewoon een rit in de Tour de France, net zo mooi als mijn eerste. Daar droomde ik van als kind. Sinds ik de Tour de France ben gaan rijden, zijn zoveel kinderen in Groot-Brittannië gaan fietsen. Als een zege van mij, welke dan ook, die kinderen kan inspireren om ook de Tour te rijden dan is dat voor mij veel meer waard."