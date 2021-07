Zweden en Estland openen nieuw onderzoek naar scheepsramp Estonia

Zweden en Estland zijn een nieuw onderzoek gestart naar het zinken van de MS Estonia in 1994. De veerboot van Tallinn naar Stockholm verging in de Oostzee. Het was de grootste scheepsramp na de Tweede Wereldoorlog. 852 mensen kwamen om het leven.

Het was altijd illegaal om de ferry te onderzoeken omdat de opvarenden daar hun laatste rustplaats hadden. Zweden heeft nu een wetswijziging doorgevoerd om het wrak alsnog te onderzoeken.

Documentaire

In 1997 werd het onderzoek naar de ramp afgesloten. De conclusie was dat de Estonia was gezonken doordat de boegdeur was afgebroken, waardoor het zeewater vrij spel had om het schip in te stromen. Vorig jaar twijfelden documentairemakers daaraan. Zij toonden beelden van twee grote gaten in de romp.

De autoriteiten in Zweden wilden dat onderzoeken maar konden dat niet vanwege de beschermde status van de veerboot. Gisteren vertrokken een ijsbreker uit Estland en een onderzoeksschip uit Zweden naar het gebied.

Daar is een vooronderzoek gestart. Met behulp van sonar wordt de conditie van de zeebodem bepaald en wordt gekeken waar de veerboot precies ligt. Dat vooronderzoek duurt tien dagen.

Daarna worden er foto's gemaakt die gebruikt worden voor het eigenlijke onderzoek. Naar verwachting is dat onderzoek in het voorjaar van 2022 afgerond.

Bekijk hier terugblik op de grootste naoorlogse scheepsramp van Europa: