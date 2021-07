Surinaamse IC's vol jongeren: 'We zien veel mensen overlijden'

De Braziliaanse variant, ook wel Manaus-variant, is nu de dominante variant van het virus in Suriname. De variant, die sinds 8 april rondgaat in het land, is een stuk agressiever dan andere varianten. De toestand van besmette patiënten gaat snel achteruit, ziet Banwari. Het gaat volgens hem om Surinamers die nog niet zijn gevaccineerd.

Hoewel het aantal coronabesmettingen in Suriname langzaam iets terugloopt, geldt er in ziekenhuizen nog steeds code zwart en liggen de IC's vol. Opvallend genoeg zijn de patiënten veel relatief jonge Surinamers. De oorzaak wordt gevonden in de Braziliaanse variant.

Politieagent Andy Modiwirijo (32) belandde op de IC nadat twee collega's positief waren getest. In eerste instantie werd hij met klachten weer naar huis gestuurd. De IC's zijn vol, kreeg hij te horen. Hij werd toch opgenomen toen zijn klachten verergerden. Modiwirijo was bang dat hij het niet zou redden. "Ik kon nauwelijks ademen", zegt hij nu.

In het eerste ziekenhuis waar Modiwirijo lag, werd hij naar eigen zeggen niet goed geholpen. "Artsen hadden het druk en ik kreeg geen uitleg over hoe ik bijvoorbeeld het beste op mijn buik kon liggen terwijl ik in ademnood was en aan de zuurstof lag." Zijn moeder heeft hem laten overbrengen naar een ander ziekenhuis.

Onder de dertig

Suriname is een dunbevolkt land; er wonen maar 600.000 mensen. Meer dan de helft van de Surinamers is jonger dan dertig. "Het is heel vervelend als wij jonge mensen uit de maatschappij moeten halen om op de IC's te leggen", zegt intensivist Banwari. "We zien ook veel jonge mensen overlijden."

In eerste instantie lag de focus van de Surinaamse overheid op het vaccineren van 60-plussers en mensen met een onderliggende ziekte. De jongeren en dertig- en veertigers zijn nog niet aan de beurt gekomen. Vanwege de Braziliaanse variant wil de regering ook hen nu zo snel mogelijk prikken.

'Corona treft ook jongeren'

Vanessa Hoepel (34) laat zich zo snel mogelijk inenten. "Want corona is gevaarlijk, je ziet de dood", zegt ze, nadat ze op de IC werd opgenomen. Hoepel had in eerste instantie alleen maagklachten, maar haar toestand verslechterde snel. "Ik raakte buiten bewustzijn, zo leek het." Ze raadt iedereen aan een vaccin te nemen. "Corona treft ook jongeren. Ook mensen die jonger zijn dan ik."

De laatste dagen neemt het aantal besmettingen in Suriname af. Het land heeft de coronamaatregelen eind vorige maand deels versoepeld. De winkels zijn weer open met mensen mogen de straten weer op, behalve op zondag. Wel is er nog een avondklok van kracht, tussen 18.00 en 06.00 uur. Sinds 31 mei gold er een strenge lockdown.

Nederland heeft beloofd om tussen de 500.000 en 750.000 vaccins aan Suriname te doneren. Een deel daarvan is inmiddels aangekomen. Ook zijn zuurstofcontainers, beademingsmachines en beschermingsmiddelen toegestuurd. Een medisch team vanuit Nederland vertrok begin juni voor hulpverlening.