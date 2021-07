Cavendish naast zegekoning Merckx: Brit sprint in Carcassonne naar 34ste zege

Mark Cavendish - AFP

Mark Cavendish heeft in de Tour de France van zijn comeback zijn vierde etappe gewonnen. In de massasprint Carcassonne drukte hij zijn wiel nota bene voor zijn eigen aantrekker Michael Mørkøv over de streep. Jasper Philipsen (Alpecin) werd derde. De Britse sprinter boekte zo zijn 34ste ritzege in de Tour en nestelt zich daarmee naast Eddy Merckx, die op 5 juli 1975 na een tijdrit in het geel zijn 34ste etappe won.

Mark Cavendish wint in Carcassonne voor de 34ste keer een massasprint in de Tour de France. - AFP

Op de 93ste verjaardag van klimlegende Federico Bahamontes, de oudste nog levende Tourwinnaar, had de organisatie een overgangsrit in gedachten van 219 kilometer van Nîmes naar de middeleeuwse vestingstad Carcassonne met amper serieuze beklimmingen. Helpers Cavendish controleren Toch was vooraf de vraag of er ook echt een Cavendish zijn kans zou krijgen: op de golvende wegen naar Carcassonne was immers nog nooit een Tourrit uitgelopen op een massasprint. De helpers van Cavendish lieten er vanaf de start echter geen misverstand over bestaan wat hun intenties waren: bij alle uitlooppogingen zat een adjudant van Cavendish in het wiel.

Koplopers Pierre Latour, Omer Goldstein en Sean Bennett. - AFP

De vlucht van de Israëliër Omer Goldstein (Israel Start-Up Nation), de Amerikaan Sean Bennett (Qhubeka) en de sterk aan de Tour begonnen maar inmiddels ver teruggevallen Pierre Latour (Total) werd ongevaarlijk genoeg bevonden om te laten gaan. Wat volgde waren een paar slaapverwekkende uren, waarin de kopgroep van drie door met name Tim Declercq nooit meer dan een minuut of drie voorsprong kregen.

Opeens schrikt de koers wakker Op 66 kilometer van de streep schrok eerst de kopgroep wakker, toen Bennett opeens bij zijn twee vluchtmakkers demarreerde. Dat kwam de Amerikaan duur te staan, want even later reden Goldstein en Latour zelf bij hem weg. Ook het peloton wreef de slaap uit de ogen toen eerst Philippe Gilbert (Lotto-Soudal|), daarna Alex Aranburu (Astana) en vervolgens Jan Bakelants (Intermarché-Wanty) in de aanval gingen.

Tadej Pogacar vermaakt zich - Reuters

Alle drie kregen ze Kasper Asgreen in het wiel en met de winnaar van de Ronde van Vlaanderen op sleeptouw drong het besef snel door dat doortrappen zinloos was.

Renners in het ravijn In een afdaling, waar de renners ruim 75 kilometer per uur reden op wegdek met veel losliggend grind, duikelden namelijk verschillende renners in het ravijn. Onder meer Wout Poels, Pello Bilbao (Bahrain), Dylan van Baarle, Richie Porte, Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas (Ineos), Simon Yates (BikeExchange) en ook Tim Declercq (Deceuninck) waren bij die valpartij betrokken.

Massale valpartij in peloton: renners klimmen een voor een uit struikgewas - NOS

De zwaarst getroffen ploeg was het toch al geplaagde Team DSM. Een voor een klauterden de renners in hun zwarte plunje uit het struikgewas naar boven: op ruime achterstand Nils Eekhoff, Joris Nieuwenhuis, Casper Pedersen, Søren Kragh Andersen en sprinter Cees Bol in de achtervolging. Wonder boven wonder bleven geen renners achter in die bocht, maar voor rodelantaarndrager Roger Kluge was het mooi geweest. De Duitse sprintaantrekker van de allang uitgevallen Caleb Ewan besloot op achterstand na de valpartij dat het tijd was om zich voor te bereiden op de olympische koppelkoers. BikeExchange raakte door de valpartij zelfs beide kopmannen kwijt: naast Yates gaf ook Lucas Hamilton er de brui aan.

In de slotfase van de 13de etappe in de Tour de France doet Steven Kruijswijk ene duit in het zakje in de hoop op waaiers. - Reuters