Berrettini eerste Italiaanse finalist ooit op Wimbledon, treft Djokovic in finale

Matteo Berrettini heeft sinds de invoering van het proftennis in 1968 als eerste Italiaan de finale op Wimbledon gehaald. De Romeinse hardhitter was in de halve finales de Poolse toernooiverrassing Hubert Hurkacz de baas met 6-3. 6-0, 6-7 (3), 6-4. In de finale treft hij zondag titelverdediger Novak Djokovic.

Berrettini treedt met zijn finaleplaats in de voetsporen van landgenoot Adriano Panatta, die in 1976 op Roland Garros de eerste en tot nu toe enige Italiaanse man was in de eindstrijd van een grandslamtoernooi in het enkelspel.

Beide spelers hadden nog nooit de halve finales in Londen gehaald, maar begonnen overtuigend met een lovegame. Dat gaf de Italiaan rust, maar voor de Pool was het geen opmaat voor een sterk optreden.

Hurkacz geeft niet thuis

Hurkacz had eerder in het toernooi met onbevangen en dominant spel de maat van onder meer Daniil Medvedev (2) en Roger Federer (6) genomen. Tegen Berrettini was daar zelden iets van te zien.