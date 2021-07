Verdachten aanslag Peter R. de Vries blijven langer vastzitten

De verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries blijven langer vastzitten. De rechter-commissaris heeft het voorarrest van de 35-jarige Pool Kamil E. uit Maurik en de 21-jarige Rotterdammer Delano G. met twee weken verlengd.

Ze mogen nog steeds geen contact hebben met de buitenwereld, behalve met hun advocaat.

De politie ziet G. als de vermoedelijke schutter en E. als de vermoedelijke bestuurder van de vluchtauto. Beide verdachten werden dinsdagavond aangehouden op de A4 bij Leidschendam, kort na de aanslag op de misdaadverslaggever.

G. en E. kwamen eerder in aanraking met de politie. G. werd als 17-jarige tot tien maanden jeugddetentie veroordeeld vanwege onder meer woninginbraken en gewelddadige straatroven. E. stond in zijn thuisland Polen bekend als veelpleger, zeggen Poolse media.

Bloemen op De Dam

Op de Dam in Amsterdam werden vanmiddag 4000 rozen neergelegd als steunbetuiging aan De Vries, een initiatief van een groep burgers. Op het bord staat een foto van De Vries met daarboven geschreven: "Aanval op persvrijheid? Nee het is een aanval op zijn rol als vertrouwenspersoon in het Marengo-proces!". Een familielid van Nabil B. steunt de bloemenactie.