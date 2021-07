Transfer Berghuis van Feyenoord naar Ajax wordt juridisch steekspel

"Het ligt in de handen van de juristen. We praten erover met drie partijen", zei technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord tegen ESPN. Voor Berghuis, die bij Feyenoord nog een contract tot medio 2022 heeft, is het afwachten of zijn beladen overgang naar Ajax spoedig rondkomt.

Het nieuws over Berguis komt op een moment waarop ook Dick Advocaat met Feyenoord in de clinch ligt over contractuele details. De voormalig trainer van de Rotterdammers meent nog recht te hebben op een bonus voor het behalen van Europees voetbal in het voorbije eredivisieseizoen.

Feyenoord plaatste zich via de play-offs voor de tweede voorronde van de Conference League, het nieuwe, derde Europese clubtoernooi. "Dat is Europees voetbal", zei Advocaat donderdag tegen Voetbal International. "Maar daar hebben ze bij Feyenoord een ander idee over. Zij vinden dit kennelijk geen Europees voetbal. Dat krijgt nog wel een staartje."