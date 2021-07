Jeugdgevangenissen onder verscherpt toezicht

Inspectiediensten verantwoordelijk voor het toezicht op de jeugdgevangenissen gaan de inrichtingen zeker zes maanden intensief controleren. Ook willen ze weten of er een noodplan beschikbaar is.

Vorige maand berichtte de NOS over de toenemende druk op de jeugdinrichtingen. De toezichthouders maken zich zorgen over deze capaciteitsproblemen en personeelstekorten en willen hier voor zeker een half jaar iedere maand informatie over ontvangen. Ook gaan ze waar nodig locatiecontroles uitvoeren in gevangenissen.

Daarnaast willen de inspecties op korte termijn een plan van aanpak ontvangen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), schrijft de Inspectie Justitie en Veiligheid in een brief aan de hoofddirecteur van de DJI. De andere ondertekenaars van de brief zijn de inspecties voor Gezondheidszorg, Onderwijs en SZW.

Binnen twee weken plan van aanpak

De inspecties gaan volgen welke maatregelen de DJI neemt om de problemen op te lossen. Ook willen ze binnen twee weken een brief van de DJI ontvangen met voorgenomen maatregelen. In het najaar moeten er resultaten zijn geboekt.

Vorige maand publiceerde de NOS cijfers die een toename in celstraffen en verblijfsduur lieten zien: