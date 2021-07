Ten Hag: 'Met Ajax overwinteren in Champions League meer dan een wens'

Erik ten Hag heeft met Ajax een duidelijke wens voor het komende seizoen. De trainer wil met de Amsterdammers overwinteren in de Champions League, iets wat de afgelopen twee seizoenen niet lukte.

"Dat is meer dan een wens. Maar daarvan weet je ook dat je heel erg afhankelijk bent van de loting. Het is één jaar gelukt in de tijd dat ik hier ben. Twee keer is het net niet gelukt. Details bleken toen beslissend. En daar moeten we aan werken. Dat die details onze kant op vallen."

Ten Hag is met Ajax in de Lutte op trainingskamp en was daar duidelijk over de doelstellingen: naast overwinteren in de Champions League opnieuw kampioen worden.

Strijd onder de lat

Een interessant thema in de voorbereiding wordt de strijd tussen de doelmannen. Maarten Stekelenburg was in de tweede helft van afgelopen seizoen de nummer één, maar met de aankopen Remko Pasveer en Jay Gorter ligt die strijd weer helemaal open. En ook Andre Onana staat nog altijd onder contract bij Ajax.