Celstraf en geldboetes voor leden Bandidos

De rechtbank in Limburg heeft twaalf leden van de Sittardse tak van motorclub Bandidos veroordeeld tot celstraffen voor deelname aan een criminele organisatie. President Harrie R. kreeg met 14 maanden de laagste straf. Het zwaarst gestrafte Bandidos-kopstuk kreeg 44 maanden.

Volgens de rechter maakte de club zich schuldig aan openlijke geweldpleging en bedreiging, in het bijzonder gericht tegen motorclub Hells Angels en daaraan gelieerde clubs. Chapter Sittard van Bandidos wilde volgens de rechter de enige motorclub zijn in de omgeving en schuwde geen geweld om dat doel te bereiken.

Kopstuk R. is behalve voor zijn rol bij de club ook veroordeeld voor een vechtpartij in Sittard in 2015. Een ander kopstuk, Marco H., kreeg 35 maanden cel opgelegd voor onder meer poging tot doodslag bij dezelfde vechtpartij.

Tonnen terugbetalen

Een deel van de veroordeelden moet naast de gevangenisstraf ook bedragen oplopend tot 212.000 euro terugbetalen aan de staat.

De straffen vallen iets lager uit omdat de rechter rekening heeft gehouden met het feit dat de zaak al zes jaar loopt. De motorclub was vooral actief tussen 2010 en midden 2015, schrijft 1Limburg.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder straffen tegen 25 mensen die lid waren van de club of er banden mee hebben. Dertien van hen zijn vrijgesproken omdat er geen bewijs is dat ze hebben meegedaan aan vechtpartijen of andere vormen van geweld.