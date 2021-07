Van Dijk met Liverpool op trainingskamp; is hij op tijd fit voor Oranje?

Het gaat de goede kant op met de revalidatie van Virgil van Dijk. De centrale verdediger herstelt dusdanig goed van de knieblessure die hij in oktober vorig jaar opliep en die hem het EK kostte, dat hij volgende week met de selectie van Liverpool afreist voor een trainingskamp in Oostenrijk.

Liverpool maakt later bekend tegen welke clubs het een aantal oefenduel speelt. Dan moet blijken of de 30-jarige Van Dijk al fit genoeg is om wedstrijden te spelen.

Op tijd fit voor Oranje?

Het wordt dan tevens duidelijker of Van Dijk op tijd fit is voor de belangrijke WK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal begin september tegen Noorwegen (uit), Montenegro (thuis) en Turkije (thuis), waar een nieuwe bondscoach aan het roer zal staan.

Van Dijk liet de afgelopen periode via sociale media al zien dat hij zijn trainingsintensiteit steeds meer aan het opschroeven is.