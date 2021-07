Maatregelen kabinet: nachtleven tot en met 13 augustus weer op slot

De horeca moet de komende tijd om middernacht weer dicht. Het demissionaire kabinet wil dat die maatregel morgen ingaat, en dus niet al vanavond. De maatregel, en andere aanscherpingen die het kabinet aanbrengt, gaan morgen om 06.00 uur in en gelden tot en met 13 augustus.

De ministers maken zich zorgen over de snelle toename van de besmettingen, ook omdat miljoenen mensen nog niet volledig zijn gevaccineerd. Premier Rutte en minister De Jonge geven om 19.00 uur weer een persconferentie. Dan worden de details van de aanscherpingen bekend.

Naar verluidt waren er in het kabinet felle discussies over de maatregelen en wordt er tot het laatste moment gewerkt aan de precieze invulling. Op de persconferentie zal ook meer uitleg worden gegeven over de gevolgen voor de vakantie.

Testen voor Toegang

Volgens Haagse bronnen zal het systeem van Testen voor Toegang alleen nog worden gebruikt voor plekken waar je anderhalve meter afstand kunt houden en waar je kunt zitten. Dat betekent bijvoorbeeld dat clubs, feestcafés en nachtclubs weer dichtgaan.

In bijvoorbeeld voetbalstadions en bij congressen mag twee derde van de capaciteit worden bezet als mensen getest zijn en een derde als dat niet het geval is. En ook een bioscoopzaal mag voor maximaal een derde worden gevuld door mensen zonder test.

Het kabinet wil zich bij alle maatregelen vooral richten op plekken waar de meeste besmettingen worden opgelopen. Vanochtend had minister Grapperhaus in het Veiligheidsberaad overleg met de burgemeesters en volgens Grapperhaus werden daar "in een eensgezinde sfeer" zorgen geuit.