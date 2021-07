Aantal van 30 Giro-zeges doet Vos niks, maar 'winnen blijft ultiem moment'

De gelijkenis met Marc Cavendish dringt zich op. De 36-jarige Brit is in de Tour de France aan zijn tweede jeugd begonnen en staat na drie ritzeges op een totaal van 33, slechts eentje minder dan de als onaantastbaar geachte recordhouder Eddy Merckx.

Een indrukwekkende score, maar Vos zelf blikt of bloost er niet van. "Het is geen getal waar ik zelf mee bezig ben", vertelt ze in Langs de Lijn En Omstreken. "En dan ben ik niet bezig met wat voor getallen of records dan ook. Elke dag is weer een nieuwe dag en dan is iedereen erop gebrand om de etappe te winnen. Daar ligt dan ook de focus met het team."

Donderdag won Vos haar tweede etappe in de lopende Giro Donne, voorheen bekend als de Giro Rosa ofwel de Giro d'Italia voor vrouwen. De 34-jarige renster van Jumbo-Visma bracht daarmee haar totaal aantal dagsuccessen in de Italiaanse wielerronde op maar liefst dertig. Dertig!

"Ik zei al: een recordjacht is niet aan mij besteed", reageert Vos. "Maar wat hij doet, is natuurlijk wel echt een inspiratie. Dat je zo veel grinta, zoals ze in Vlaanderen zouden zeggen, zo veel wil en passie hebt voor de sport om te blijven gaan, dat is toch wel heel mooi."

Andersom sprak de veelvraat van de Deceuninck-Quickstep-formatie ook zijn waardering uit voor Vos. Cavendish deed dat via instagram:

"Totdat we volgend jaar eindelijk het voorrecht van @letourfemmes hebben, is de Giro d'Italia Donne de grootste ronde voor onze vrouwelijke collega's. En Marianne Vos heeft zojuist haar 30ste etappe gewonnen. Dit MOET groot nieuws zijn. 30 is zo'n mijlpaal. Ze is mijn inspiratie geweest op zoveel niveaus, al zoveel jaren. De absolute GOAT (Greatest Of All Time, red.)."

Mooiste in 2011

Vos kan zich haar eerste zege in de Giro, waarin ze nu negen keer van start is gegaan, nog wel herinneren. Die stamt uit haar debuutjaar 2007. De mooiste volgde vier jaar later. "Dat is eigenlijk altijd de laatste, omdat die nog vers in het geheugen ligt."