Wanneer hebben nieuwe maatregelen effect op de besmettingen?

"We hebben het eerder gezien. Niets is zo verraderlijk als exponentiële groei. En zelfs als je denkt: het gaat vast sneller dan ik denk, gaat het toch nog sneller dan je denkt." Was getekend: Hugo de Jonge, op 20 januari van dit jaar. Hij waarschuwde het land bij het opkomen van de alfavariant - toen nog de Britse variant genoemd - dat je maatregelen moet nemen vóórdat je een stijging in besmettingen ziet. Want als de stijging eenmaal is ingezet, ben je te laat.

Toch wordt Nederland, nu er een nieuwe variant de overhand neemt, weer geconfronteerd met de harde realiteit van exponentiële groei. Al is een exponentiële explosie misschien een betere omschrijving: in anderhalve week tijd van een daling naar een vertienvoudiging van het aantal besmettingen. Om 19.00 uur is er vanavond een nieuwe coronapersconferentie. Daarin kondigt het kabinet onder meer aan dat de horeca weer om 00.00 uur moet sluiten.

Voor je daar een effect van ziet, ben je zo een week verder, zegt coronadata-analist Yorick Bleijenberg. "Zelfs als je nu in theorie een keiharde lockdown invoert." Want als mensen besmet zijn, duurt het zo'n dag of vijf tot zeven voordat ze symptomen ontwikkelen en zich laten testen. Met andere woorden: mensen die vandaag besmet raken, zie je pas een week later terug in de statistieken.

Het kan zijn dat de sterkste groei er al iets eerder uit is. Bleijenberg: "Mensen nemen zelf maatregelen voordat het kabinet het doet. Ze zien de besmettingen stijgen en worden daardoor voorzichtiger." Dat was bijvoorbeeld ook in december het geval. De piek van de besmettingen lag toen voor het ingaan van de lockdown. "En er zijn nu al burgemeesters en clubs die zelf verantwoordelijkheid nemen en maatregelen invoeren."

Horeca als bron

Dat de cijfers de komende dagen nog zullen stijgen, is onvermijdelijk. In de afgelopen anderhalve week steeg het aantal besmettingen met gemiddeld 25 procent per dag. Als je die lijn doortrekt, tikt het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen komende donderdag meer dan 25.000 aan. Maar of het zover komt, is heel onzeker. "Ik denk wel dat we de 10.000 halen, maar daarna durf ik het niet te zeggen", aldus Bleijenberg.