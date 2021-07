Herstelde Jakobsen verlengt contract: 'Stap voor stap weer races winnen'

Jakobsen was de eerste week van de Tour de France nog te gast in De Avondetappe. Daar vertelde hij over de valpartij en de vele valpartijen in de eerste week van de Tour de France.

"Ik ben dankbaar voor waar ik nu ben en voor het feit dat ik zo'n geweldig team om me heen heb."

Vorig jaar raakte Jakobsen zwaargewond na een heftige valpartij in de Ronde van Polen. Sinds april rijdt hij weer wedstrijden. "Ik kijk uit naar de komende twee jaar om stap voor stap weer races te winnen met mijn teamgenoten", vertelt Jakobsen op de website van Deceuninck-QuickStep.

Ook teambaas Patrick Lefevere is blij met de contractverlenging. "Het is gewoon een wonder als je ziet waar Fabio vandaan komt. Stap voor stap boekt hij vooruitgang. Hij heeft veel meegemaakt, maar hij heeft altijd het team achter zich gehad en dat zal nooit veranderen."

Jakobsen behaalde tot nu toe achttien zeges in het shirt van Deceuninck-QuickStep, waaronder twee ritzeges in de Ronde van Spanje. In 2019 werd hij Nederlands kampioen op de weg.