Dit jaar geen stralende Bertens in Madrid; graveltoernooi afgelast

Schitteren bij het prestigieuze Madrid Open, dat zit er dit jaar niet in voor Kiki Bertens. Het graveltoernooi voor mannen en vrouwen, dat op 12 september zou beginnen, is afgelast.

De opkomst van het coronavirus in de Spaanse hoofdstad gooide - opnieuw - roet in het eten. Normaal gesproken vindt het evenement in mei plaats. "We moeten onze verantwoordelijkheid nemen", liet de organisatie weten.

Bertens kan alleen maar winnen in Madrid

Bertens veroverde vorig jaar haar grootste titel tot dusverre bij het Madrid Open, dat qua prestige net achter de grandslamtoernooien zit. Het leverde haar toen ook de vierde plaats op de wereldranglijst op.

Ook de virtuele versie van het Madrid Open, die tijdens de eerste piek van de coronacrisis werd georganiseerd, werd achter de spelcomputer gewonnen door Bertens.