Mobieltjes en softdrugs gevonden bij inspectie in Sittardse gevangenis

Volgens de gevangenisdirecteur zijn de duimtelefoons populair onder gevangenen omdat ze makkelijker te smokkelen zijn dan een gemiddelde smartphone. Met de kleine toestellen kun je alleen bellen en sms'en. Het is voor een gevangene de manier om te communiceren zonder dat bewakers meeluisteren of -lezen.

Op de afdeling die is onderzocht, verblijven 56 gedetineerden. Zeker veertig mensen werkten mee aan de actie. Voor de inspectie zijn ook twee drugshonden en een telefoonhond ingezet. Die vonden met name kleine mobiele telefoons en joints.

"Een spitactie als deze heeft altijd een aanleiding", zegt gevangenisdirecteur Stefan van den Broek tegen 1Limburg . "Dat kan bijvoorbeeld een vechtpartij zijn, waarbij wij vermoeden of horen dat er meer aan de hand is. Of er is iets opgevallen bij het controleren van de post." Wat de reden was voor deze inspectie is niet bekendgemaakt. Een actie als deze gebeurt doorgaans één keer per jaar.

Bij een onverwachte inspectie in een Sittardse gevangenis zijn meerdere telefoons en softdrugs gevonden. Met name de duimtelefoon, een toestel met de afmeting van een duim, bleken populair onder gevangenen.

Bij de inspectie werden onder meer koelkasten en intercoms uit elkaar geschroefd om te kijken of daar iets in verstopt zat. Volgens Van den Broek worden gevangenen steeds inventiever. "Verstopplekken veranderen steeds. Vroeger had je televisies met een flinke kast, nu hebben veel jongens een plat model. Daar past niets in."

Als er verboden spullen in een cel worden gevonden, moet de gevangene in isolatie. Binnen vijftien uur moet hij uitleg geven aan de directie. "Dan ligt het eraan of hij een goede verklaring heeft voor wat we gevonden hebben", zegt Van den Broek. Over het algemeen blijft een betrapte gevangene twee weken in een isoleercel.