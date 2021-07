Tientallen doden bij brand in fabriek Bangladesh

Het vuur is nog altijd niet geblust.

De brand in de levensmiddelenfabriek in Rupganj, net buiten hoofdstad Dhaka, brak gistermiddag uit. Volgens het hoofd van de brandweer hebben brandbare chemische stoffen en stapels plastic die binnen lagen opgeslagen vlamgevat.

Bij een grote brand in een fabriek in Bangladesh zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Volgens tv-stations in het land gaat het om zeker 49 doden, persbureau AFP noemt een getal van 52. Zeker dertig mensen zijn gewond geraakt.

Grote brand in levensmiddelenfabriek Bangladesh - NOS

De deuren waren vergrendeld toen de brand uitbrak, waardoor mensen vast kwamen te zitten. Sommigen sprongen van de bovenste, zesde verdieping van het gebouw om aan de vlammen te ontsnappen.

Het is onduidelijk hoeveel mensen er aanwezig waren in de fabriek op het moment dat de brand uitbrak. In eerste instantie maakte de politie melding van drie doden, maar dat aantal liep sterk op toen brandweerlieden op de bovenste verdiepingen van het gebouw gingen zoeken naar overlevenden. 25 mensen konden op het dak van de fabriek worden gered door brandweerlieden.

Reddingswerkers halen nog steeds lichamen uit de fabriek, waar fruitsap en snoep werd geproduceerd. De brand woedt nog altijd, maar is onder controle. Honderden familieleden van medewerkers wachten buiten de fabriek in de hoop hun dierbaren levend terug te zien.

In Bangladesh zijn er geregeld branden in bedrijfspanden, waarbij vaak veel mensen om het leven komen. In 2013 kwamen bij de instorting van een kledingfabriek buiten Dhaka 1135 mensen om.