Na twee weken ziekenhuis mag aangereden Lammertink weer naar huis

Lammertink werd in 2012 prof bij Vacansoleil en reed daarna onder meer bij Roompot en Katjoesja. De puncheur (specialist op korte beklimmingen) won in 2016 het eindklassement in de Ronde van Luxemburg en in 2017 de koninginnenrit in de Ronde van België. Dat jaar debuteerde hij in de Tour de France.

Dit jaar werd de renner niet opgenomen in de Tour-selectie van zijn ploeg.