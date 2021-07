Vanavond weer coronapersconferentie kabinet

Premier Rutte en minister de Jonge geven vanavond weer een persconferentie over de coronacrisis. Dat duidt erop dat er weer aanscherpingen komen. Om 19 uur worden de details bekend. Gisteren werd duidelijk dat het demissionaire kabinet erover denkt meerdaagse evenementen af te blazen en clubs en discotheken te sluiten. Ook kunnen er adviezen of maatregelen voor de vakanties komen.

Het OMT heeft een spoedadvies uitgebracht over het oplopende aantal besmettingen en dat is de basis voor de discussie in het kabinet vandaag.

'Druk op huisartsen neemt toe'

Voor de ministerraad zei minister Grapperhaus dat de druk op huisartsen weer toeneemt. Hij heeft dat vanochtend in het Veiligheidsberaad gehoord van GGD Nederland. En burgemeesters beginnen zich er volgens de demissionaire minister van Justitie zorgen over te maken dat mensen 'long covid' krijgen. Grapperhaus noemde de snel opgelopen besmettingscijfers zorgelijk.

Grapperhaus benadrukte dat het virus nog steeds moet worden bestreden en dat een kleine groep zich niet aan de overgebleven regels wil houden. "Houd je aan de anderhalve meter, laat je testen bij klachten, vermijd drukte en als er een toegangstest geldt, doe die dan ook echt", zei hij.

Gevolgen voor de vakantie

Ook minister Kaag vindt het oplopend aantal besmettingen zorgwekkend. Voor de vakanties naar het buitenland kan de situatie zeker gevolgen hebben, zei de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken: "Als je net je vakantiegeld hebt gekregen of je hebt ervoor gespaard, dan kan ik me voorstellen dat je er even uit wilt. Maar kijk dan wel goed naar de reisadviezen."

De situatie kan in heel veel landen veranderen, want ze kijken allemaal naar de nieuwste ontwikkelingen in Nederland, zei Kaag. "Het kan zijn dat de quarantaineduur verandert, de eisen voor testen of dat je helemaal niet welkom bent." Kaag heeft nog geen signalen dat Nederland door het Europese agentschap ECDC 'op rood' wordt gezet.

Maar ook los van dit oordeel kunnen landen hun eigen beleid bepalen. Die codering zegt dus niet alles. "Houd het in de gaten", is het advies van Kaag. "Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger."