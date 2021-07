Ondanks 42 punten voor Antetokounmpo winnen Suns ook tweede duel NBA-finale

De basketballers van Phoenix Suns hebben ook het tweede duel met Milwaukee Bucks gewonnen in de finale van de NBA: 118-108. De Suns, die op jacht zijn naar hun eerste titel in de Amerikaanse basketbalcompetitie, staan nu met 2-0 voor in de best-of-7-serie.

"Voor ons gevoel staat het nog steeds 0-0", vertelde Devin Booker, die 31 punten bij elkaar gooide voor de Suns. "We zien iedere wedstrijd als de beslissingswedstrijd. Dat is onze mentaliteit. Het zal daar in Milwaukee rumoerig worden, maar we zijn er klaar voor."

Suns nemen regie over

Booker was samen met Mikal Bridges (27 punten) en veteraan Chris Paul (23 punten) op dreef voor Phoenix Suns. De Suns namen in het tweede kwart de regie over en kwamen niet meer in de problemen.