Pfizer wil toestemming van autoriteiten voor derde coronaprik

"Want met zo'n prik maak je antistoffen aan tegen virus. Die zijn bij mensen in het bloed gemeten. Maar je immuunsysteem is veel meer dan alleen wat je krijgt ingespoten met een vaccin", zegt Van den Brink.

Er is daardoor volgens hem nog weinig duidelijk over de meerwaarde van een derde prik. Hij zag wetenschappers al de nodige vraagtekens plaatsen.

Gezondheidsredacteur Rinke van den Brink zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat die resultaten "heel mooi" klinken. "Maar het onderzoek is nog niet gepubliceerd. Dus het is vooralsnog allemaal op basis van de verklaringen van de Pfizer-baas."

Groen licht voor een derde prik zou de verkoop van nog eens vele extra vaccins betekenen voor Pfizer. "Of dat de reden is voor dit voorstel is punt twee. Maar feit is wel dat ze enorm verdienen aan die vaccinaties", zegt Van den Brink.

"Over heel 2020 was de gehele omzet van Pfizer 42 miljard. In dit jaar verwachten ze dat alleen het covid-vaccin al 26 miljard aan omzet oplevert. Dat is meer dan de helft van het totaal over 2020. Er zit dus ook een enorm commercieel belang aan vast."

Vaccin tegen deltavariant

De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten FDA en CDC zeggen dat een extra prik nu niet nodig is. "Maar als de wetenschap laat zien dat het nodig is, dan zijn wij er klaar voor", zeggen ze in een verklaring.

Uit voorzorg wordt er ook gewerkt aan een speciaal vaccin tegen de deltavariant. De eerste vaccins zijn inmiddels geproduceerd door BioNTech in de fabriek in Mainz in Duitsland. Volgende maand begint het bedrijf met de eerste klinische proeven met dat vaccin.