Stichting wil dat farmaceut betaalt voor verwijdering verboden borstimplantaten

Vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann wil een schadevergoeding afdwingen bij Allergan over de siliconenimplantaten van het bedrijf. De stichting wil dat vrouwen die de inmiddels verboden implantaten van de farmaceut nog dragen, er niet zelf voor hoeven te betalen als ze er vanaf willen.

Bureau Clara Wichmann roept samen met patiëntenorganisatie SVS vrouwen op zich te melden om een schadevergoeding af te dwingen. Naar schatting 60 duizend Nederlandse vrouwen dragen de Allergan-implantaten nog.

Volgens de organisaties hebben 52 Nederlandse vrouwen een vorm van lymfeklierkanker gekregen van borstimplantaten, waarvan het in ongeveer 70 procent van de gevallen ging om borstimplantaten van Allergan. Deze zijn in 2018 van de markt gehaald nadat de relatie tussen lymfeklierkanker en de implantaten was vastgesteld.

"De gevolgen zijn verschrikkelijk voor vrouwen die hierdoor lymfeklierkanker kregen, maar ook de tienduizenden vrouwen met deze implantaten zitten nog steeds in onzekerheid, schaamte, pijn en angst," zegt Marga van Amersfoort, voorzitter van SVS. "Ook komen er hoge kosten kijken bij het verwijderen van de implantaten en reconstrueren van de borsten, waar vrouwen nu zelf grotendeels voor opdraaien."

Concentratiestoornissen

De claimstichting wil dat Allergan opdraait voor verwijderingsoperaties maar ook voor "financiële compensatie voor de pijn, leed en angst die hieruit voortkomen". De claim kan oplopen tot 512 miljoen euro, schrijft de Volkskrant vanochtend.

Borstimplantaten kunnen ook andere gezondheidsklachten veroorzaken. Uit een rapportage van het RIVM over bijwerkingen van implantaten bleek vorig jaar dat er in 2019 meer klachten waren binnengekomen dan het jaar daarvoor. De meest gemelde klachten zijn vermoeidheid, gewrichtspijn en pijn in de borst(en), maar ook concentratiestoornissen en geheugenvermindering.