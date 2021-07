Kelderman gaat voor Tourpodium: 'Ik moet nog wel van andere jongens afkomen'

Hij heeft nog niet veel in beeld gereden in de eerste twaalf etappes van de Tour de France, maar Wilco Kelderman zit lekker in z'n vel en is met een zesde plaats de best geklasseerde Nederlander in het algemeen klassement. "Het podium halen is natuurlijk altijd wel een doel."

In de etappe naar Tignes klom Kelderman met de besten mee omhoog, maar gaf hij op de eindstreep toch 45 seconden toe op topfavoriet Tadej Pogacar. "Dat was mijn beste dag tot nu toe", erkent Kelderman. "Ik voelde me echt goed en op een gegeven moment was ik eigenlijk iets te enthousiast. Ik ging te veel op kop rijden. Daar heb ik me wat vergaloppeerd, waardoor ik uiteindelijk niet meer mee kon. Dat was wel zonde." Ook in de etappe waarin twee keer de Mont Ventoux werd beklommen, kwam Kelderman niet veel later dan Pogacar over de finish. Zijn achterstand op de Sloveense geletruidrager is inmiddels opgelopen tot ruim zes minuten, maar een podiumplaats is zeker nog niet uit zicht. Nummer drie Jonas Vingegaard staat 'slechts' 44 seconden voor hem.

Wilco Kelderman bij de start van de twaalfde etappe in de Tour - Pro Shots

"Ik moet dan natuurlijk nog wel van die andere jongens afkomen. Op de een of andere manier moet ik ze zien te lossen of tijd zien te pakken. Ik heb daar niet echt een plan voor, het hangt echt af van de dag en de benen." De Mont Ventoux was nieuw voor hem, maar de komende bergetappes kent de 30-jarige klassementsrenner wel. "Ik hoop dat het goede gevoel blijft en dat ik iets kan opschuiven. Als dat niet lukt dan is dat zo en word ik misschien vijfde, maar natuurlijk ga ik voor het hoogst haalbare. Dat is het podium." Domper In de jacht op die felbegeerde podiumplaats, kreeg Kelderman donderdag wel een tegenslag te verwerken door het wegvallen van ploeggenoot Peter Sagan. "Dat is natuurlijk wel een domper. Voor mij was hij heel belangrijk. Hij stuurde me altijd in de etappes, nam me mee naar voren. Het is altijd lekker om zo iemand bij je te hebben in de ploeg."

Zonder Sagan heeft Bora wel zijn eerste etappezege te pakken. Nils Politt zat donderdag mee in de vlucht en soleerde de laatste twaalf kilometer naar de overwinning. "Een heel mooie opsteker", volgens Kelderman. "Echt een boost voor de ploeg." Na de relatief vlakke etappe van vandaag moet er het weekend weer volop worden geklommen en zullen we zien of Kelderman in staat is zich in de top van het klassement te handhaven of zelfs nog wat plaatsen op te schuiven.