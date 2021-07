Zegt Van Gaal 'ja' tegen Oranje? 'Door United-periode nog eerzucht bij Louis'

Er is haast geboden. Op 1 september begint Oranje aan een cruciale week in de WK-kwalificatie. In een tijdsbestek van zeven dagen wordt gespeeld tegen Noorwegen (uit), Montenegro (thuis) en Turkije (thuis). Tickets voor Qatar zullen dan nog niet worden geboekt, maar mocht het die week misgaan, dan is het mondiale eindtoernooi wel ineens heel ver weg.

De Amsterdamse trainer is de nummer één kandidaat. En het goede nieuws voor de KNVB: Van Gaal, die over een maand zijn zeventigste verjaardag viert, liet tegenover het Franse L'Équipe weten het "een eer" te vinden en hij staat dus open voor een derde termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. "Ik zal er zeker over nadenken."

Andries Jonker, assistent van Van Gaal bij FC Barcelona (2002/2003) en Bayern München (2009-2011) en actief als rechterhand van Van Gaal in 2000-2002 en 2014, was verbaasd toen hij vernam dat de spelersgroep niet zo'n trek had in de succescoach, die Oranje zeven jaar geleden naar de derde plaats op het WK in Brazilië leidde.

Vorig jaar betrok de KNVB de spelersgroep bij de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Toen duidelijk werd dat de spelers niet zaten te wachten op Van Gaal, kwam Frank de Boer in beeld. "Na alles wat de spelers over hem hebben gezegd, zou hij weleens met achterstand binnen kunnen komen", vermoedt oud-international Ron Vlaar. "Ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat doen als hij het daadwerkelijk wordt."

"Ik neem aan dat ze niet zomaar in het vliegtuig zijn gestapt", toont Jeroen Stekelenburg, Oranje-watcher namens de NOS, zich optimistisch. "Hoogma had het vorige week over een profielschets, maar eigenlijk had hij het gewoon over Van Gaal: iemand met het aura van Koeman, die de baas is en op korte termijn kan worden aangesteld. Het lijkt één en één is twee."

"Ja, dat bevreemdde mij wel. Er was destijds geen enkele speler die klaagde over de trainingsvormen of de discipline. Daar zaten ook spelers bij die nog steeds in de selectie zitten. Toen paste Van Gaal zich ook al aan. Hij had echt wel door dat je niet twee keer per dag vol kon trainen. Je moet doseren."

Spelers beter maken

Vlaar was tijdens dat WK in 2014 een van de steunpilaren in de Nederlandse defensie. Hij heeft Van Gaal, die destijds bezig was aan zijn tweede periode als bondscoach van Oranje, lange tijd van dichtbij meegemaakt. De centrumverdediger, die in februari zijn carrière beëindigde, heeft goede herinneringen aan die tijd.

"Een van de beste trainers die ik heb gehad tijdens mijn beste periode in mijn carrière. Hij gaat op echt alle details in en laat helemaal niets aan het toeval over. Hij is ontzettend veeleisend, maar kan spelers echt beter maken. Het is ook echt zijn doel om spelers beter te maken. Je moet Van Gaal leren kennen, dan is hij niet die strenge trainer."