Etappe 13: de 34ste voor Cavendish of grijpen aanvallers opnieuw hun kans?

De kopgroep in de elfde etappe van de Tour - Belga Photo

Voordat het peloton weer de bergen in trekt, lijkt de dertiende etappe voorlopig de laatste kans voor de sprinters om een ritzege te pakken. De 220 kilometer lange etappe van Nîmes naar Carcassonne kent slechts één gecategoriseerde klim en die zit al vroeg in het parcours. Daarna volgen nog 168 relatief vlakke kilometers. Kan Wout van Aert na zijn prachtige overwinning van woensdag in de bergetappe, waarin tweemaal de mythische Mont Ventoux werd beklommen, nu een sprintzege pakken of is het Mark Cavendish die het Tour de France-record van Eddy Merckx gaat evenaren? Cavendish kwam deze Tour al drie keer als winnaar over de streep, maar wilde niet dat de naam van Merckx werd genoemd in de interviews na afloop. Als de Britse wielrenner in Carcassonne ook weet de winnen, zal hij er niet meer onderuit komen. Dan staat hij op gelijke hoogte met De Kannibaal, die in zijn carrière 34 Touretappes won.

Etappe 13 in de Tour de France - NOS

Aan de sprinttrein van Cavendish zal het niet liggen. Die oogt ijzersterk deze Ronde van Frankrijk. "De trein van QuickStep staat hier echt wel op de rails", aldus concurrent Van Aert. Ook Jasper Philipsen werd er moedeloos van na de derde zege van Cavendish. "Ik weet niet meer wat ik moet doen om die overwinning te halen. Het is frustrerend dat ik er dicht bij ben, maar dat de overwinning niet komt. Collectief zijn ze heel sterk, Mark is heel sterk." Nog nooit massasprint in Carcassonne Ondanks het vlakke parcours, zou het een unicum zijn als er in Carcassonne een massasprint plaatsvindt. Dat gebeurde namelijk nog nooit in de straten van de finishplaats van vandaag. Tien keer was de eindstreep getrokken in Carcassonne en al die keren won een aanvaller. De laatste keer dat er een etappe finishte was in 2018. Toen was Magnus Cort aan de meet te sterk voor zijn medevluchters Bauke Mollema en Ion Izagirre. Bekijk in deze video hoe Cort in 2018 Mollema en Izagirre te snel af was in Carcassonne:

