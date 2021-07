Meer dan honderd Britse artsen roepen op: draai versoepelingen snel terug

Terwijl het kabinet zich nog over eventuele maatregelen buigt, luidt een grote groep artsen en wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk de noodklok. Zo'n 120 deskundigen roepen de Britse regering op om de plannen voor versoepelingen te herzien. Ze omschrijven de versoepelingen een 'gevaarlijk en onethisch experiment'.

"Het aantal besmettingen verdubbelt. De voorspelling is dat we in de zomer 100.000 besmettingen per dag hebben, als dit zo doorgaat. Desondanks wil de regering heropenen", zegt epidemioloog Deepti Gurdasani, verbonden aan Queen Mary University of London. Gurdasani nam initiatief voor een brief namens de deskundigen, die is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.

De Britse regering kondigde aan dat de belangrijkste coronamaatregelen op 19 juli worden losgelaten. De ondertekenaars noemen dat 'gevaarlijk en voortijdig'. Van de 66 miljoen Britten heeft ongeveer de helft nog geen tweede prik gehad. Het aantal besmettingen loopt snel op.

Veel te vroeg

"Zo'n 65.000 kinderen zitten nu niet op school voor redenen gelinkt aan covid. Alleen al in de UK zijn er 400.000 mensen die al meer dan een jaar worstelen met gevolgen van het virus, onder wie 9000 kinderen. Als de versoepelingen doorgaan, wordt het alleen nog maar meer", waarschuwt Gurdasani.

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie is zeer kritisch over vergaande versoepelingen en het laten oplopen van de coronabesmettingen. Mike Ryan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): "We zijn veel te vroeg teruggekeerd naar de normale situatie. Dat komt ons duur te staan, want we zijn niet klaar met vaccineren. Er zijn nieuwe varianten en er zijn onvoldoende mensen beschermd. Daar moeten we wel bij stilstaan. We versoepelen veel te snel."

Maatregelen

Volgens Gurdasani geeft de deltavariant van het virus ook in de rest van Europa reden tot zorg. "Je moet hier niet te licht over denken. Als je het virus de kans geeft om te verspreiden, dan gaat het heel, heel snel. Net zoals in de UK is gebeurd. We zien hoe Portugal de controle verloor. Dit vraagt om zware maatregelen, zeker onder jongeren en kinderen."

Het dragen van mondkapjes in binnenruimtes, afscheidingen, ventilatie, er zijn volgens haar veel maatregelen denkbaar, zonder dat een land meteen in lockdown moet. "Zorg vooral ook dat het veilig is op scholen, waar we veel besmettingen zien. We hoeven scholen niet te sluiten, maar denk wel aan kleine klassen, overzichtelijke sociale bubbels en duidelijke testsystemen. Pik coronagevallen er snel uit."

Het is lastig te zeggen wanneer het moment komt dat we alsnog kunnen loslaten, vindt Gurdasani. "Er is nu nog niemand op het punt dat je kan relaxen. We zien landen worstelen die al op 60 procent zitten met vaccinatie."