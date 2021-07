Haïti toont verdachten van moord op president, hoofdzakelijk Colombianen

De zwaarbewapende groep die achter de moord op president Moïse van Haïti zit, bestond volgens de autoriteiten uit 26 Colombianen en twee Amerikanen met een Haïtiaanse achtergrond. De politie zegt dat ze goed getraind waren en de beschikking over zes auto's en veel wapens.

"Buitenlanders kwamen naar ons land om de president te vermoorden", zei politiechef Charles Leon, die zich baseerde op de paspoorten van de mannen. Daarna toonde hij zeventien aangehouden verdachten van de moord aan aanwezige journalisten. "We gaan ze voor de rechter brengen", kondigde hij aan.

Veteranen

Volgens de politiechef is de oudste verdachte 55 en de jongste 35. Drie verdachten zijn door de politie gedood en naar acht anderen wordt nog gezocht. De arrestanten zijn vijftien Colombianen en de twee Haïtiaanse Amerikanen. Op een tafel lagen spullen die volgens de politie in beslag waren genomen, zoals automatische wapens, machetes en telefoons.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt op de hoogte zijn van de arrestatie van de Amerikanen, maar wilde daar niet op reageren. De Colombiaanse minister van Defensie zegt dat in ieder geval zes Colombianen veteranen zijn. Hij zegt dat zijn land klaarstaat om mee te helpen in het onderzoek.

President Moïse werd woensdag in zijn huis doodgeschoten. Er zaten twaalf schotwonden in zijn lichaam. De vrouw van Moïse raakte zwaargewond en is naar een ziekenhuis in Miami gebracht. Haar toestand zou ernstig, maar stabiel zijn. Er is nog niets bekend over de toedracht van de moord.

Machtsvacuüm

De moord op Möise leidt tot een machtsvacuüm in het straatarme Haïti. Volgens de grondwet zou de voorzitter van het Hooggerechtshof de president moeten vervangen, maar die stierf kortgeleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Wie nu de leiding heeft, is daardoor onduidelijk. Het lijkt erop dat interim-premier Claude Joseph de macht heeft, omdat hij wordt gesteund door de politie en het leger. Maar Ariel Henry zegt dat hij de premier is. Hij werd een dag voor de moord nog door Moïse gekozen als premier, maar moest nog worden beëdigd. Tegenover persbureau AP spreekt hij van een "uitzonderlijke en verwarrende" situatie.

Vanwege de moord werd woensdag de noodtoestand uitgeroepen, waardoor het land deels op slot ging. Inmiddels is de internationale luchthaven weer geopend. Joseph heeft mensen ook opgeroepen weer aan het werk te gaan.

De 53-jarige Moïse was sinds 2017 aan de macht in Haïti. Hij had te maken met protesten van Haïtianen die van hem af wilden, omdat hij te weinig zou doen tegen corruptie en hij de economie niet op gang kreeg. Ook had hij al een tijd een conflict met de oppositie over de vraag wanneer zijn termijn zou aflopen.