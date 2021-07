Positieve coronatest schrikt olympische turnploeg op: 'Iedereen in isolatie'

De olympische turnploeg is preventief in quarantaine gegaan omdat een van de sporters of begeleiders positief is getest op het coronavirus. Sportkoepel NOC*NSF wil niet zeggen wie positief is getest. Vrijdag worden aanvullende testen uitgevoerd binnen het team.

"We hadden niet gehoopt dat het zou gebeuren, maar we hebben er wel rekening mee gehouden", laat Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, weten in het Radio 1 Journaal.

Zondag naar Japan

Volgens de planning zou de olympische turnploeg zondag naar Japan vertrekken, maar het is nog onduidelijk of dit kan doorgaan. De turnploeg bestaat uit Eythora Thorsdottir, Sanne Wevers, Lieke Wevers, Vera van Pol, Epke Zonderland en Bart Deurloo. Elze Geurts en Naomi Visser gaan mee als reserves.

"Je moet twee keer een negatieve test hebben om naar Tokio te mogen reizen. Heb je dat niet, dan mag je niet naar Japan reizen", aldus Hendriks. "Wij hebben daar als NOC*NSF een derde preventieve test aan toegevoegd om de kans op besmettingen zo laag mogelijk te houden."

Luister hieronder naar de reactie van Maurits Hendriks.