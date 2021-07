Olympische turnploeg preventief in quarantaine vanwege positieve coronatest

De olympische turnploeg is preventief in quarantaine gegaan omdat een van de sporters of begeleiders positief is getest op het coronavirus. Sportkoepel NOC*NSF wil niet zeggen wie er positief is getest. "Er worden geen mededelingen gedaan over welke persoon het gaat", laat de organisatie weten aan persbureau ANP.

Volgens NOC*NSF wordt er de komende dagen meer getest om te bekijken waar de besmetting vandaan komt. Alle leden van de Nederlandse olympische ploeg worden in de laatste zes dagen voor vertrek naar Japan preventief drie keer getest, volgens de sportkoepel "om de kans op besmettingen zo laag mogelijk te houden".

Vertrek komende zondag

Volgens de planning vertrekt de olympische turnploeg zondag naar Japan. Het is niet duidelijk of dit vertrek wordt uitgesteld. De turnploeg bestaat uit Eythora Thorsdottir, Sanne Wevers, Lieke Wevers, Vera van Pol, Epke Zonderland en Bart Deurloo. Elze Geurts en Naomi Visser gaan mee als reserves.

De meeste olympiërs zijn inmiddels gevaccineerd tegen het coronavirus. Technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF liet vorige maand aan het ANP weten dat "twee tot vier" sporters niet zijn gevaccineerd. Het is niet duidelijk om wie het gaat.

Geen publiek welkom

Gisteren werd duidelijk dat de Olympische Spelen in Tokio deze zomer worden gehouden voor lege tribunes, vanwege de noodtoestand die in de Japanse hoofdstad is uitgeroepen. Eerder was al besloten dat er geen buitenlandse toeschouwers welkom waren, nu zijn ook Japanse toeschouwers niet meer welkom bij de duels in Tokio.

Buiten de regio Groot-Tokio is wel publiek toegestaan. Dat gebeurt onder meer in Rifu, waar de Oranje-voetbalsters twee groepsduels spelen.