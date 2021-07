'Colombia geeft toestemming voor uitlevering Marengo-hoofdverdachte Saïd R.'

Saïd R., een van de hoofdverdachten in het Marengo-proces, mag worden uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft het hooggerechtshof in Colombia bepaald, meldt De Telegraaf.

Eerder zei het Openbaar Ministerie al te verwachten dat R. op korte termijn deze kant op kan komen. Hij heeft geen bezwaar tegen zijn uitlevering gemaakt.

De 49-jarige R. werd begin vorig jaar opgepakt in de Colombiaanse miljoenenstad Medellín. Sindsdien zit hij vast in een gevangenis in de hoofdstad Bogota. Hij werd door kroongetuige Nabil B. aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi.

R. zou een belangrijke tussenpersoon zijn geweest voor de moordopdrachten van Taghi. Het Openbaar Ministerie stelt dat R. voor verschillende liquidaties 'spotters' zou hebben aangestuurd: mensen die een doelwit observeren.

Internationaal gezocht

De Amerikaanse anti-drugseenheid DEA en de FBI hielpen bij de arrestatie van R. Dat gebeurde destijds in nauwe samenwerking met de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie. Hij probeerde bij zijn arrestatie nog te vluchten en raakte daarbij lichtgewond.

Voor zijn arrestatie werd hij internationaal gezocht en stond hij op nationale en internationale opsporingslijsten.

Nieuwsuur maakte deze video over R., na de arrestatie van Taghi eind 2019: