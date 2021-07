Kamer: maagdenvlieshersteloperaties moeten worden verboden

De Tweede Kamer wil dat artsen stoppen met maagdenvlieshersteloperaties. Een Kamermeerderheid steunt een PVV-voorstel voor een verbod van zulke operaties.

Demissionair staatssecretaris Blokhuis moet wat de Kamer betreft aan de slag met een wetsvoorstel waarin het verbod wordt geregeld.

Meisjes die geen maagd meer zijn maar wel willen bloeden in hun huwelijksnacht, kunnen daarvoor een operatie ondergaan. Die ingrepen worden soms gedaan in ziekenhuizen, maar vaker door privéklinieken.

Artsen spraken eerder af terughoudend te zijn om het weefsel in de vagina zo te hechten dat het kan bloeden bij de eerstvolgende seksuele gemeenschap. Sommige families uit traditionele culturen staan er soms op dat een vrouw als maagd het huwelijk ingaat. Voor vrouwen die daardoor in de problemen komen, maken artsen soms nog uitzonderingen. Sommige klinieken bieden de operatie aan op commerciële basis.

Schadelijke traditionele praktijken

In een reactie op een verhaal van NOS op 3 over de commerciële markt voor maagdenvlieshersteloperaties zei demissionair minister De Jonge ook al dat hij af wil van de operaties. Hij zei toen dat er een eind moet komen aan de "schadelijke traditionele praktijken", maar voegde eraan toe dat een verbod juridisch lastig is. De Kamer wil niet wachten tot een nieuw kabinet onderzoekt wat er wettelijk mogelijk is, maar zet demissionair staatssecretaris Blokhuis dus nu al aan de slag.