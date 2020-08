Weekcijfers corona: virus woekert voort, vooral in Rotterdam en onder jongeren

Het coronavirus blijft zich verspreiden in Nederland, blijkt uit de wekelijkse RIVM-cijfers. Sinds 1 juli besmet elke patiënt gemiddeld meer dan één andere patiënt, waardoor de verspreiding toeneemt. Eind april zei premier Rutte op een corona-persconferentie nog dat het 'heel belangrijk' is dat het zogenoemde besmettingsgetal onder de 1 blijft. "Als het boven de één komt, schiet het aantal besmettingen weer als een hockeystick omhoog", zei hij toen. Als het getal boven de 1 staat betekent dit dat 100 besmette mensen samen meer dan 100 anderen besmetten, en het totale aantal besmettingen dus toeneemt. Onder de 1 neemt de verspreiding van het virus af.

Besmettingsgetal tot en met 17 juli - NOS

Het besmettingsgetal heeft een onzekerheidsmarge, maar ook die lag sinds 1 juli het grootste deel van de tijd boven de 1. Het RIVM maakte vandaag het besmettingsgetal van 17 juli bekend. Toen lag het op 1,2. Dat betekent dat 100 mensen samen 120 anderen besmetten. Voor de tweede helft van juli is het getal nog niet bekend; het loopt altijd een paar weken achter, omdat het moet worden berekend. Besmettelijk Het aantal mensen dat in ons land rondloopt en anderen kan besmetten, is de afgelopen maand ook flink toegenomen. Ongeveer 16.400 mensen in ons land waren op 31 juli besmettelijk naar anderen toe, blijkt uit schattingen van het RIVM. Dat is nog steeds maar 0,1 procent van de Nederlanders, maar dat aandeel is wel snel gegroeid. Op het dieptepunt op 3 juli waren dat er nog maar minder dan 3000.

Aantal besmettelijke mensen - NOS

Dat betekent dat het aantal mensen dat anderen kan besmetten, ruim vier keer zo groot is als een maand geleden. Corona-koploper Regionaal zijn de verschillen groot: Rotterdam is de onbetwiste corona-koploper van Nederland, terwijl in 102 gemeenten helemaal geen coronabesmetting is vastgesteld. In Rotterdam waren afgezet tegen 10.000 inwoners de afgelopen twee weken ongeveer 12,5 besmettingen. Dat is het meest van alle gemeenten. Ook in absolute zin staat Rotterdam aan kop, met 812 nieuwe besmettingen in twee weken. Amsterdam staat op nummer twee, met 576 besmettingen. Ook afgezet tegen het aantal inwoners is dat relatief veel. In de oostelijke helft van het land valt het aantal besmettingen relatief mee, vergeleken met het westen.

Coronagevallen per gemeente - NOS

Het absolute aantal besmettingen nam toe met bijna 2600. Een week eerder waren dat er nog 1329; er heeft dus bijna een verdubbeling plaatsgevonden. Vergeleken met de piek in maart en april valt het aantal besmettingen nog altijd mee, helemaal omdat het testbeleid toen een stuk terughoudender was, en veel coronabesmettingen dus nooit in de statistieken terecht kwamen.

Aantal besmettingen - NOS

De afgelopen weken is echter duidelijk te zien dat ook het aantal positieve tests toeneemt. Op het dieptepunt begin juli was 0,6 procent van alle uitgebrachte tests positief. Inmiddels is dat 2,3 procent. Onder jongeren is het aantal positieve tests hoger. Een kwart van de positief geteste personen in ons land is tussen de 20 en 29 jaar oud. De cijfers laten volgens het RIVM zien dat het virus overdragen wordt van jongeren op oudere mensen. De afgelopen twee weken lag het aantal positieve tests gemiddeld op 1,2, maar onder 20- tot 24-jarigen op 2,2. Ook mensen tussen de 45 en 59 werden relatief veel positief getest.