Artsen zonder Grenzen vertrekt uit Tigray na moord op drie hulpverleners

De teams van Artsen zonder Grenzen vertrekken uit drie steden in de deelstaat Tigray in Noordoost-Ethiopië. Aanleiding is de moord op drie medewerkers van de noodhulporganisatie. Medische en humanitaire hulpverleners moeten veilig hun werk kunnen doen, stelt de organisatie. Op dit moment kan de veiligheid van de medewerkers in de regio niet worden gegarandeerd.

De twee mannen van 31 en een vrouw van 35 waren aan het werk namens de Spaanse tak van het AzG. Op 24 juni werden ze vermoord, terwijl aan hun kleding en auto duidelijk te zien was dat ze van de hulporganisatie waren.

AzG meldde dat het niet meer lukte om contact te krijgen met de drie toen ze onderweg waren. De volgende dag werden hun lichamen gevonden, enkele meters van hun voertuig.

'Patiënten zullen overlijden'

Artsen zonder Grenzen roept partijen die in de regio actief zijn op een onderzoek in te stellen naar de moorden en met een verklaring te komen. Geen van de partijen die actief is in Tigray heeft tot nu toe de verantwoordelijkheid voor de actie opgeëist en er blijft veel onduidelijk over de omstandigheden waaronder ze om het leven kwamen.