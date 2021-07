Parlement Aruba mist bij beëdiging één politicus, want die zit in gevangenis

Het nieuwe parlement van Aruba moet het voorlopig doen met twintig in plaats van 21 Statenleden. Bij de beëdiging ontbrak parlementslid Benny Sevinger: deze ex-minister wordt verdacht van ambtelijke corruptie en hij zit in voorarrest.

Gouverneur Alfonso Boekhoudt had hem om die reden ook niet opgeroepen. In een verklaring stelde de gouverneur dat door de voorlopige hechtenis in het Korrektie Instituut Aruba het Statenlid op dit moment geen invulling kan geven aan zijn ambt. Mocht Sevinger weer vrij komen, dan kan hij alsnog de eed afleggen.

Sevinger wordt verdacht van ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen bij de uitgifte van overheidsgronden tussen 2009 en 2017. Hij was toen minister van Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening.

Het parlementslid werd een maand voor de Statenverkiezingen gearresteerd. Volgens Mike Eman, de leider van de AVP waar Sevinger lid van is, is zijn aanhouding politiek gemotiveerd. De oud-premier riep zijn achterban op om juist op Sevinger te stemmen, om zo een signaal af te geven aan het Openbaar Ministerie om van politici 'af te blijven'.

Serieuze kandidaat

Bij de verkiezingen op 25 juni verloor Eman twee zetels en hield er zeven over. Hij moest de overwinning laten aan de regeringspartij MEP van premier Evelyn Wever Croes, die haar negen zetels behield. Omdat beide partijen weigeren met elkaar te regeren is de MEP voor het vormen van een coalitie afhankelijk van de kleine partijen die hebben meegedaan. De enige serieuze kandidaat lijkt de RAIZ te zijn, die met twee zetels nieuw in het parlement is.

Maar veel speelruimte heeft Wever-Croes niet. Aruba is voor zijn begroting volledig afhankelijk van Nederlandse financiële steun vanwege de coronacrisis. In ruil daarvoor moet de regering onder Nederlands toezicht een programma uitvoeren waarin wordt toegezien op economische hervormingen, financieel beheer, zorg en onderwijs en het versterken van de rechtstaat.