Het geheim van het Sloveense wielrensucces? Veel gym op school

Het is woensdag, de dag dat het peloton twee keer de Mont Ventoux bedwingt. Onder de brandende zon kijken een paar inwoners van het dorpje in een witte tent op een groot scherm naar de koers. Stuk voor stuk zijn ze apetrots op hun beroemde inwoner.

Het eerste wat je ziet als je Komenda binnenrijdt, is een spandoek met Tadej Pogacar erop. De geboorteplek van de geletruidrager in de Tour de France is een gehucht met nog geen duizend inwoners aan de voet van de bergen in Noord-Slovenië. Hier leerde hij fietsen, in de bergen kilometerslang steil omhoog afzien.

Iedereen in de tent kent Pogacar in meer of mindere mate. "Mijn kinderen zaten bij de scouting, net als Tadej en zijn jongere broer", vertelt een oudere man. "Ik ken zijn ouders heel goed. Heel bescheiden mensen, onopvallend. Maar nu Tadej zo beroemd is, kent iedereen ze in het dorp."

Jurij Kern was de buurman van Pogacar toen hij nog in Komenda woonde. Hij heeft ervoor gezorgd dat iedereen die dat wil zolang de Tour duurt in de witte tent kan kijken. "Dat is het minste wat ik voor Tadej kan doen. Dankzij hem kent iedereen nu niet alleen Slovenië, maar staat zelfs ons kleine dorpje op de wereldkaart!"

Geheim van het Sloveense succes

Pogacar is niet de enige beroemde wielrenner uit het land dat maar twee miljoen inwoners heeft. Ook Primoz Roglic en Matej Mohoric horen bij de top. Sinds een paar jaar is het wielrennen daarom steeds populairder geworden.

"Eigenlijk zijn we een voetballand en doen we veel aan wintersporten", vertelt Martin Hvastija, oud-wielrenprof en nu commentator voor de publieke omroep. "Maar sinds onze jongens zo goed rijden, wil iedereen alles weten over het fietsen. In het begin had ik een makkelijke baan, niemand wist iets van het wielrennen af. Het ging er ook helemaal niet over in de cafés. Maar nu kan je zelfs niet meer naar de kapper zonder dat het over Tadej Pogacar gaat."

Hvastija denkt dat het geheim van het Sloveense wielrensucces in het sportbeleid ligt. "Als ik met collega-commentatoren uit andere landen praat, hoor ik vaak dat ze daar op school veel minder aan sport doen dan wij. Iedereen krijgt minstens drie uur gym per week, en daarnaast sport vrijwel ieder kind na school ook. Daar wordt meteen al gekeken naar welk kind waar goed in is, en daar wordt het dan verder in begeleid. Zo ontdek je snel het talent van kinderen."

Fietsuurtje

Zo ging het ook bij Pogacar. "Toen hij negen was hadden ze een fietsuurtje op school. Hij stak met kop en schouders boven de rest uit. Een supertalent, dat was meteen duidelijk. Een scout is onmiddellijk naar zijn ouders gestapt en smeekte hen Tadej te laten trainen. Zijn moeder was er eigenlijk tegen, maar inmiddels zijn ze natuurlijk ook apetrots op de resultaten van hun zoon."