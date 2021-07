Geblesseerde Van den Assem haakt af bij olympische hockeyselectie

Hockeyster Ireen van den Assem kan niet meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. De verdedigster is niet op tijd hersteld van een spierblessure. Bondscoach Alyson Annan heeft Sanne Koolen opgeroepen als vervangster.

Van den Assem miste in juni ook al de EK hockey in Amstelveen. Ze leek vervolgens weer fit en werd daardoor wel geselecteerd voor de Olympische Spelen. Haar oude blessure speelde echter weer op, waardoor er alsnog een streep is gegaan door de Spelen.

Koolen was al aangemerkt als reservespeelster voor de Zomerspelen, die van 23 juli tot en met 8 augustus plaatsvinden. Vanwege het doorschuiven van Koolen naar de olympische selectie, is Stella van Gils toegevoegd aan de reservelijst.

Vertrek naar Japan

De Nederlandse hockeyselectie vertrekt over drie dagen met in totaal 21 speelsters naar Japan; zestien selectiespeelsters en vijf reserves. Na een trainingsstage in Gifu reist het team vervolgens naar Tokio.